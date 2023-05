Si la ventana de Overton no va a Sánchez, Sánchez ha decidido ir hacia la ventana

No sé si el lector conoce ese concepto de la ciencia política que se llama la ventana de Overton y que se resume más o menos así: el ideario políticamente aceptable, elegible, en una sociedad democrática se puede definir como una ventana que enmarca un conjunto concreto de ideas en el espectro ideológico que va desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Esta "ventana" es estrecha, es dinámica, y define el rango de políticas aceptables de acuerdo al clima de la opinión dominante que un político puede defender sin ser considerado demasiado radical o un fanático sin posibilidades. El centro del ventanal sería ese animal mítico de las tertulias que es el "sentido común dominante".

Los resultados de las elecciones de ayer dejan claro para cualquiera que esta ventana se ha movido marcadamente hacia la derecha. Las ideas, lo que es importante y de lo que se habla ( y lo que es importante y de lo que a pesar de ello no se va a hablar) están trufados de contenidos que alimentan las opciones de los partidos de derecha. Ante esta evidencia solo hay dos alternativas, moverte hacia donde se ha movido este sentido común general, o forzar a la ventana a que se mueva en tu dirección. Y la segunda opción es mucho más difícil, porque el marco es determinado básicamente por dos factores: el relato dominante en los medios y las características sociales y económicas de los electores.

¿Qué opciones de éxito tiene la segunda opción, el camino difícil, hacer que el electorado se nos acerque? Para el PSOE, ninguna. En cuanto a los medios, como he sostenido en mi bitácora repetidamente, los entregó a la derecha en un acto de estupidez estratégica digna de ser recogida en los libros de historia. Zapatero permitió la formación de un oligopolio televisivo , y para mayor torpeza televisiones se entregaron a un emporio extranjero dirigido por un derechista acérrimo como Berlusconi. Y Bolaños cavó un par de metros más dejandose engañar por el Partido Popular al pactar el Consejo de RTVE a cambio de expulsar a Unidas Podemos de las redacciones del medio público y desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabemos cómo cumplieron los de Génova su parte del pacto... Sobre este desastre es impagable la entrevista realizada a Roberto Lakidain , consejero de RTVE por el digital Público (1)

El PP sin embargo, desde la época de Aznar ha triunfado en una política sistemática, a largo plazo, de atracción de los medios de masas a su esfera; desde televisiones regionales a agencias de prensa, desde radios a grandes conglomerados. La izquierda "cuqui o valiente" olvida que la inmensa mayoria de la población no accede ni le importa tuiter, ni lee los escasos medios exclusivamente digitales.

Cerrada la puerta mediática, la única posibilidad de que la opinión pública modifique el dial de sus " ideas compartidas y aceptadas" es influyendo en las características sociológicas de esa sociedad. Y aunque lleva tiempo y es dificultoso, se puede hacer, amigos. Claro que se puede hacer. De hecho lo ha hecho el partido popular en la Comunidad de Madrid , como ya conté por aquí :

Con mucho desparpajo y más dinero: incentivando la enseñanza concertada y degradando conscientemente la pública, lo mismo en el ámbito de la sanidad. Creando grandes urbanizaciones y PAUs de propietarios: gracias al dinero de nuestros impuestos, miles de familias han comprado pisos ( VPOs, o de Precio Tasado) con piscina y plazas de garaje en nuevos barrios sin apenas servicios públicos pero con buenas avenidas. Gracias a la incesante subida de los precios inmobiliarios cada uno de estos propietarios subvencionados puede revender los pisitos con el tiempo y sentirse un hábil ganador en el juego del capital. Y todo esta política de alimentar una clase media con ínfulas aspiracionales sucedió con el apoyo del propio PSOE..

En definitiva si durante años has sido cómplice de la ingeniería social que favorece las logicas de tu partido rival y tampoco dispones de medios de comunicación que enmarquen el debate en los términos que necesitas, tu opción no puede ser que el "sentido político común" de la gente se mueva a tus posiciones. Tus torpezas y ambigüedades te han condenado. Te toca moverte al lugar donde tus rivales han movido la ventana de Overton. No hay otra. Por eso para Sanchez cada minuto que pasa un ministro de Unidas Podemos en su gobierno es una llama que le urge extinguir. Por eso ha decidido saltar al otro lado de la ventana en una jugada arrriesgadisima, para librarse de un incendio que su mismo partido ha alimentado.

No me extrañaría que en pocos días nos dieramos de bruces con una crisis de gobierno que expulsara a Montero y Belarra de Moncloa. Veremos.

