Sobre gigantes y molinos

Quiero lo primero felicitar a la cúpula de Podemos, han perdido las elecciones y seguramente han sido forzados a un trato muy desigual para unirse a Sumar, pero me alegro de ver que no soy el único que sigue apoyando sus decisiones aunque todos sepamos y aceptemos que la inmensa mayoría del país nos ha dado la espalda. Considero que Unidas podemos (como coalición, no solo el partido de Belarra) han hecho un trabajo excelente en tandem con uno de los PSOEs más decentes desde que tengo uso de razón (y me acuerdo de Felipe Gonzalez, ya tengo una edad). Creo que Unidas Podemos ha hecho un muy buen trabajo, con la parte de Yolanda Diaz siendo extraordinaria (sobretodo teniendo en cuenta las circunstancias) y la de Podemos siendo muy buen trabajo en lo práctico y un trabajo deleznable en lo estético. No discuto la opinión de mis compatriotas en darles la espalda, considero que la derecha ha hecho un trabajo excelente creando gigantes donde mayormente había molinos, exagerando y tergiversando para crear una versión distorsionada de podemos y admito que en ocasiones Irene Montero, Echenique y compañía se lo han puesto muy fácil. Que tras ese descalabro la casi totalidad de miembros que aún quedabamos en podemos siga apoyando a la directiva es prueba de que muchos valoramos el trabajo, el esfuerzo y la honestidad que han mostrado, aunque sea una opinión poco popular. También celebro que vayan a unirse a Sumar (lo doy por hecho tras el apoyo de éste último día) y celebro sobretodo que se abra una nueva etapa en la izquierda a la izquierda del PSOE, con una lider carismática y que ha hecho un trabajo espectacular éstos 4 años, en los años del covid la lucha de clases ha tenido un momento muy complicado, y es absolutamente legendario que el equipo de Yolanda Diaz haya conseguido poner a sindicatos y al círculo de empresarios, a priori enemigos, de acuerdo en temas que mejoraban la vida de los trabajadores en la época en la que más falta hacía, solo un liderazgo así es capaz de unir a más país y podemos bajo las mismas siglas. Hay una lucha de clases y los ciudadanos vamos perdiendo poco a poco desde hace décadas, estoy encantado de haber tenido unos dirigentes que, al menos en la teoría y en su mayoría, llevan la camiseta del equipo de los trabajadores en vez de la del contrario en una crisis como ésta.

También quiero aprovechar para felicitar a Pedro Sanchez por un logro que creo que nunca esperó conseguir y que dudo que haya hecho a propósito: Pedro Sanchez ha sido la persona que ha unido a la izquierda. Si no fuese por el adelanto de elecciones estariamos meses con tiras y aflojas, con puñaladas, traiciones y chorradas, viendo como la mitad de la izquierda apuñala a la otra mitad y la unión seriá imposible. Al poner un límite de 10 días todas las chorradas han quedado en un segundo plano y la izquierda, por primera vez, se ha puesto seria y ha buscado resultados inmediatos y soluciones rápidas y efectivas, dejando a un lado (dentro de lo posible) rencores y rencillas personales. No se si era su plan, pero si lo era enhorabuena, y si no lo era gracias de todas formas.

He de reconocer que a pesar de que el bloque de izquierdas ha hecho un trabajo excelente éstos 4 años (y a los datos me remito) llevo 10 días muy pesimista respecto a las posibilidades en las elecciones de dentro de 6 semanas, llevo todo éste tiempo con la sensación de que la derrota está casi asegurada, si nada cambia no veo porqué iba a cambiar el resultado.

El debate político lleva tiempo complicándose, en gran parte por la lluvia de información, fake news, falsos conflictos, etc promovidos por medios y redes sociales, pero en éstas elecciones son más sencillas, tras la unidad bajo sumar (que estoy asumiendo porque llevo semanas insistiendo en que es la única opción de todo el mundo) solo hay dos escenarios posibles, o bien gana PP+Vox o bien gana PSOE+Sumar+(extras si es necesario). Ok, existe un universo paralelo en el que el PP o el PSOE ganan sin mayoría absoluta y se apoyan el uno al otro para salvar el bipartidismo, pero no voy a contar con que eso sea probable. El caso es que hay dos opciones, o gana el bloque derecho, abiertamente liberal, del lado de las empresas, las multinacionales, bancos, fondos propietarios de viviendas, etc o gana el bloque izquierdo, que al menos en teoría está a favor del trabajador, el ciudadano de a pie, el que alquila o tiene una hipoteca que le asfixia, etc. En principio, teniendo en cuenta que hay más ciudadanos de a pie que empresarios (Y eso sin entrar en mujeres, LGTBI+, extranjeros, etc) debería ganar la izquierda por razones demográficas, pero al final el debate se aleja de la lucha de clases y se centra en si el coletas ha dicho, si Venezuela, si es que feminazis, que quieren operar los genitales a los niños y demás humo y ruido. No voy a entrar más en si es culpa de unos o de otros, lo que está claro es que los medios han cogido unos molinos y creado (o maximizado o distorsionado, me da igual) unos gigantes aterradores, los de Vox se han puesto su baciyelmo de Mambrino y se han dispuesto a cabalgar a la batalla bajo el aplauso del pueblo Español, dispuestos a salvar el país del aquelarre coletransvenezolanofeminazi.

Pero han cometido un error.

Han ganado.

Éstas elecciones Bildu ha echado de sus listas a todo ex etarra, el independentismo catalán está fuera del debate y todo lo que representa podemos (la ley trans, ley del si es si, Venezuela, okupas, etc) y todos los individuos a los que llevan años machacando (Iglesias, Montero, etc) están fuera de las elecciones. Dudo que Montero vaya en alguna lista y si va será muy abajo, dudo que las leyes feministas que han hundido a podemos sean parte principal del programa de Sumar ni del PSOE, no van a pedir más feminismo ni más leyes trans (Tanto Sanchez como Diaz son feministas, pero les gustan más los votos que los feminismos), literalmente todo lo que han estado repitiendo en los medios durante casi una década ha desaparecido. Han salvado España. Han ganado.

¿Han ganado?

¿De qué van a hablar ahora? ¿Qué le va a decir Abascal a Diaz en un debate (si se atreve a ir a uno)? ¿Le hablará de los menas? ¿De Venezuela? ¿De la ley trans? le dirá que es comunista, eso si, pero en realidad no tiene argumentos porque los temas que han creado los han agotado con la caida de podemos.

Llevo 10 días muy pesimista, pero me da esperanza el saber que por primera vez desde la caida del bipartidismo tenemos la posibilidad de hablar de política. Tenemos la opción de hablar de empleo, economía, sanidad y educación, y si Yolanda Diaz tiene la opcion de hablar de esas cosas en vez de los temas que tienen a todos los ciudadanos agotados quizás puedan conseguir que suficientes abstencionistas muevan el culo y le den una opción. Pero para que eso pase tengo una propuesta, que yo voy a seguir y que animo a que la gente haga lo mismo.

No voy a aceptar que el tema de conversación principal de las próximas 6 semanas sea el feminismo, ni la ley trans, ni los okupas, ni Venezuela, ni el comunismo. Tampoco que sea Franco, o el racismo, o la Iglesia o la monarquía. Voy a aceptar la voz de tanta gente que se ha abstenido porque no le importan éstas cosas y voy a intentar que el debate sea mucho más sencillo. Aceptando que o bien gana el PP y nombra a ciertos ministros de Vox para tener su apoyo o que gana el PSOE y nombra ciertos ministros de Sumar para tener su apoyo:

¿Quien quieres que escriba las leyes laborales los próximos 4 años? ¿quien quieres que escriba las leyes sobre alquiler o hipotecas los próximos 4 años?

Por un lado tienes el equipo de Yolanda Diaz, es una persona educada por sindicalistas de izquierdas, que estudió derecho y se especializó en derecho laboral para poder estar 15 años trabajando defendiendo a los trabajadores como abogada laboralista antes de meterse a tiempo completo en política en distintas formaciones de izquierdas. Por el otro tienes a Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, un empresario corrupto educado por Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, IV Marqués de Valtierra y ocho años presidente del círculo de empresarios.

Visto cómo se ha resuelto la crisis a nivel de legalidad laboral, ayudas etc en 2020 comparado con 2008 y que se acerca otra crisis si no éste año el siguiente ¿Quién quieres que conduzca el país? ¿Quién quieres que escriba las leyes laborales? ¿Quién quieres que decida a donde va el dinero y a quien hay que salvar primero?. En el fondo el resto de preguntas son muy secundarias comparadas con ésta, y ésta es la única pregunta que yo voy a repetir como un loro las próximas 6 semanas. Me niego a dejar que la derecha vuelva a decidir de qué se discute y de qué no, por una vez tenemos un debate más o menos sin ruido y una candidata que brilla por si misma, creo que si lo aprovechamos hay una oportunidad de tener un gobierno que esté del lado de la gente en vez de del lado enemigo.

Disculpad el tochazo y gracias por la paciencia, estaré encantado de que me destripeis la teoría, pero voy a ser muy selectivo con quien me enredo a debatir y con quien no. Ésto es mi opinión, no tenéis porqué estar 100% de acuerdo.