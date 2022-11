La Sexta Xplica, Gonzalo Bernardos y la vivienda en España

El Sábado pasado se hicieron bastante eco las declaraciones de Gonzalo Bernardos a un ciudadano de Barcelona que vivía en un piso de 24 metros cuadrados por 625€, que era un cómodo por no querer irse a Molins de Rei a por un alquiler más asequible en una casa más grande. Lo más gracioso es que otro periodista del mismo programa se dedicó a buscar la información de alquileres en Molins de Rei, y lo más barato eran 900€/mes con solo 7 inmuebles en alquiler.

El problema de la vivienda en las dos grandes ciudades Españolas como Madrid y Barcelona y del que en el programa no se habló, es la concentración de numerosas empresas y sectores economicos en ellas, que hacen que cada vez más gente se vea obligada a vivir en esas grandes urbes, lo que hace que el factor de demanda de vivienda multiplique cada vez más el valor de la oferta, lo que hace que los precios no paren de subir.

Concentración de empresas: un problema que afecta a todos

Y es que la concentración de sectores económicos en las grandes ciudades, e incluso en determinadas áreas de esas grandes ciudades provoca un desajuste a nivel regional y estatal (la llamada España vaciada). Cuando se concentra el sector economico en pequeñas áreas, se está produciendo un efecto en cadena, el cual se produce "obligando" a la gente a abandonar sus lugares de origen donde cada vez escasea más el empleo y donde las salidas profesionales se ven reducidas a determinadas areas, como agricultura o ganaderia, por lo que si eres un profesional de otras áreas, el número de ofertas de empleo se verá reducido cada vez más, y la única salida será moverse a la gran ciudad. Esto provoca a su vez un descenso en las poblaciones, que a su vez provoca un cierre de determinados servicios (escuelas, centros de salud, hopitales o falta de construccion de los mismos, etc) dejando zonas muertas en vida, lo que se conoce como la España vaciada.

Y esto a su vez supone que la vida en las grandes ciudades se vea cada vez más perjudicada en muchos niveles: atascos en los desplazamientos diarios al trabajo, colapso del transporte publico, donde cada vez se introducen más paradas y los trenes o autobuses van repletos de gente, como si fueran latas de sardinas, y hace que cada vez más gente necesite vivir en las áreas donde se encuentra el trabajo, lo que hace que la vivienda, que fisicamente es la que es, no de a basto para absorber toda esa cantidad de personas que necesitan la vivienda, lo que hace que los precios de las viviendas y los alquileres no solo no bajen, sino que sufran subidas espectaculares cada X meses.

Pero es que incluso esa concentración de empresas se da a nivel automócmico, como ejemplo de sistema nefasto es la comunidad de Madrid: la concentración de la mayor parte de empresas se encuentra en ciertos puntos de la comunidad, como son Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Alcobendas, Tres Cantos y ya dentro de la capital en la zona centro y norte como en barrios como Sanchinarro, Las Tablas, Castellana, Avenida de America, Cuzco y Sol... Teniendo un cinturon sur con poblaciones como Mostoles, Alcorcon, Fuenlabrada, Leganes, Getafe, Parla, Pinto, Navalcarnero que suman una buena cantidad de población, en esas poblaciones quedan los residuos de la burbuja de 2008 con multiples Parques Tecnologicos construidos donde solo quedan explanadas vacías sin apenas industrias ni oficinas, lo que provoca que una cantidad ingente de personas dia a dia se vena obligados a coger el coche o el transporte publico para dirigirse a sus puestos de trabajo en la zona norte y centro de Madrid, en las zonas mencionadas anteriormente.

Modelo al borde de la quiebra

Es cada vez mas notorio y cada vez aumentan los casos de personas que ante el problema de encontrar vivienda, se ven obligados a irse a vivir incluso fuera de la Comunidad de Madrid (debe ser aún que Gonzalo Bernardos no se ha enterado de esto). Y es que cada vez hay mas gente que trabajando en la Comunidad de Madrid, su unica salida viable a una vivienda es irse a zonas como pueblos de Toledo como Illescas, Seseña, Casarrubios del Monte o Numancia de la Sagra, pueblos de Guadalajara o Guadalajara capital o incluso a Segovia.

Pero es que en esos sitios ya está aumentando el precio de la vivienda y alquiler en los ultimos años, lo que a su vez provocará que la gente necesite irse aun más lejos ¿hasta donde es viable pues? Llegará un momento en el que el propio sistema quebrará ante la imposibilidad de vivir en un área "viable" al lugar de trabajo. Donde ya no sea no solo no rentable, si no materialmente imposible desplazarse desde la casa hasta el centro de trabajo y vuelta de nuevo a casa. ¿Será viable ir todos los dias desde Valladolid hasta la Castellana en Madrid para trabajar? ¿No sería entonces mejor que las empresas se dispersaran (o incluso una misma empresa se subdividiera) en distintas sedes en todo el territorio nacional?

Medidas para la deslocalización de empresas

Es necesario aplicar medidas contra este sistema que se está demostrando cada dia que pasa una autentica catastrofe y un caos absoluto, más en tiempos donde es necesario el ahorro energético y la menor contaminación posible.

Y las medidas necesarias deberían ser las siguientes (con las excepciones debidamente justificadas):

Teletrabajo de libre elección para el trabajador en los puestos de trabajo que sea posible (nada de modelos hibridos de 2-3, 3-2, 1-4, etc... si el trabajador elige 100% trabajo remoto, no se podrá negar la empresa a no ser que cumpla alguno de los otros puntos: Descuento del tiempo de transporte desde el centro de trabajo hasta la vivienda habitual declarada (consta en hacienda) del trabajador. Si el trabajador tarda 1h y 30 minutos en ir al centro de trabajo en transporte publico, de las 8h diarias se le descontarán 3h, siendo su jornada real de 5h diarias (ida y vuelta) La otra alternativa es pagar un sueldo tal que el trabajador pueda permitirse una vivienda (tanto de alquiler o de compra) en un área accion de 20 minutos en transporte publico del centro de trabajo. Si este punto no es posible por no haber stock de vivienda adecuada en la zona (es elemental que no todos los 10000 trabajadores van a poder vivir en una zona donde fisicamente solo hay vivienda para 3000), pues se deberá cumplir uno de los otros dos puntos.

La empresa puede ser libre de montar la oficina donde quiera, pero que cumpla esas condiciones, sino, tiene muchisimos kilometros cuadrados de superficie en toda España para instalarse. No es obligación el instalarse en la Castellana de Madrid o en Alcobendas... con estas medidas (no exluyentes de otras que incentiven la deslocalización, como dar ayudas para que se dispersen en la España vaciada montando pequeñas oficinas o hubs de trabajo) muchas empresas se instalarian en pequeñas oficinas en distintos puntos de España o aumentaría el numero de teletrabajadores y elementalmente habria que empezar a aplicarlas en sectores donde principalmente son posibles. En el momento que se produzcan deslocalizaciones y el resto de la España vaciada no pierda ciudadanos sino que gane, será factible volver a dar servicios a esas zonas lo que hará que profesiones no tan "deslozalizables" en un primer momento vean oportunidades en esas zonas donde aumenta la demanda de servicios: es decir, un proceso a la inversa de lo que se lleva los ultimos 40 años, donde se abandonaban esas zonas para irse a la gran urbe en busca de trabajo, haciendo a su vez que en estas zonas mermasen los servicios por falta de recursos.

Las distancias que engañan

Puede parecer que vivir en una gran ciudad es tener todo a mano. Nada más lejos de la realidad. Si tomamos como ejemplo desplazamientos en un area metropolitana como Madrid o Barcelona y lo comparamos esa misma distancia y tiempos de traslado entre dos zonas de ciudades medianas, vemos la diferencia:

Ejemplo 1 : Molins de Rei - Centro de Barcelona en coche (28km) -> Tiempo de trayecto a las 7:30h un lunes: entre 35minutos y 1h 15 minutos. (casi todo el trayecto en rojo en hora punta).

Ejemplo 2 : Molins de Rei - Centro de Barcelona en transporte público. Tiempo de trayecto: alrededor de 38 minutos.

Ejemplo 3 : Fuenlabrada - Ronda de las Comunicaciones (Ciudad de Telefonica) en coche, 47km. Tiempo de trayecto: entre 40miutos y 1h 5 minutos.

Ejemplo 4 : Fuenlabrada - Ronda de las Comunicaciones (Ciudad de Telefonica) en transporte público. Tiempo de trayecto: 1h y 21minutos.

Ejemplo 5: Lerma - Aranda de Duero en coche (47km). Tiempo de Trayecto: entre 28 y 40 minutos.

Ejemplo 6: Nájera - Logroño en coche (28km). Tiempo de trayecto: entre 20 y 35 minutos.

Si ahora comparamos, vemos que desplazarse en coche entre Lerma y Aranda de Duero (48km) supone de media casi 25 minutos menos de coche que hacer los mismos kilometros entre Fuenlabrada de Ronda de las Comunicaciones en Madrid (25 minutos menos que un coche está contaminando para un mismo trayecto).

Si comparamos el trayecto entre Molins de Rei y Barcelona (27km) y el equivalente en kilometros entre Nájera y Logroño, vemos que el primero nos lleva en torno a 30-35 minutos más (35 minutos de mas que un coche contamina en Barcelona más que en Logroño).

Lo curioso es que ni entre Najaera y Logroño ni Lerma y Aranda de Duero existe posibilidad de transporte publico en hora punta como son las 7:30 de la mañana. Ni autobuses, ni metro, ni Renfe, pero sin embargo, el mismo recorrido en coche a la misma hora que en Madrid o Barcelona, supone muchisimo más ahorro de combustible, tiempo y menos contaminación que en las grandes megaurbes... pero la ciudad de Telefonica, la Ciudad del Santander y la ciudad del BBVA se encuentra en Madrid. Las grandes oficinas y centros economicos se encuentran concentrados en Madrid y Barcelona. El resto, ya se sabe, la España vaciada...

No somos ni hormigas ni abejas: somos personas

Y sin embargo, el hacinamiento en mini pisos o habitaciones compartidas en las grandes ciudades sigue aumentando y normalizandose cada dias más. Cada vez hay una gran diferencia entre la clase alta, viviendo en mansiones de lujo con cantidad ingente de terreno en la parcela, y el resto de gente viviendo en cada vez pisos mas diminutos y/o habitaciones compartiendo piso en las grandes ciudades y alrededores a precios desorbitados. Hasta incluso se quieren introducir los llamados "edificios colmenta" donde practicamente solo se tiene un espacio reducidisimo con un habitaculo para la cama.

Que no, que no somos hormigas ni abejas, que somos personas. Que las personas necesitan un espacio minimo vital para desarrollarse, para formar una familia y para hacer su vida. Y lo más curioso es que es España el país de la UE donde más se vive en minipisos, frente a otros paises de la UE con muchisima mas limitación de terreno que viven en casas, con la imposibilidad de por ejemplo instalar placas solares que abastezcan la necesidad energetica de la vivienda en una gran medida.