Pocas veces se ve una manipulación tan descarada en un medio

No soy nada partidario de VOX, pero lo de El Mundo esta tarde merece figurar en el Libro de Oro de la Manipulación Periodística: han recortado el vídeo de la intervención de Abascal para que sólo se oiga "Han incumplido un pacto" cuando realmente dijo "No, no ha incumplido un pacto", lo que se puede comprobar a partir del minuto 7:08 de la rueda de prensa de Abascal.