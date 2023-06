No, las bombas de calor no son el problema de calle en Alemania, es la información falsa

Me tomo el café hoy viendo otro artículo de Feindesland, que hay que reconocer que escribe bien el cabrón, pero que de nuevo veo que aprovecha su magnífica prosa para añadir desinformación y medias verdades.

Es cierto que el AfD está avanzando, gracias sobre todo a sus campañas de desinformación, pero no entremos en su juego y vayamos a los datos.

Sucede que el Gobierno Federal, formado por una coalición de socialistas, excomunistas y verdes,

Primera falsedad, el gobierno federal está formado por Socialistas, Verdes y Liberales [1]. Estos últimos sería como un equivalente al antiguo Ciudadanos, aunque no exactamente. Su ideología es de derechas en lo económico, con bajos impuestos, desaparición de ayudas sociales y más progresista en lo social con ningún problema en aceptar agendas LGTBQ+ u otras. [2], habiendo tenido el primer líder abiertamente gay de un partido con representación parlamentaria en Alemania [3]

está sacando leyes para obligar a que se cambien todas las calefacciones hacia la bomba de calor, eliminando las calderas de gas y las de gasóleo.

De nuevo falso, no han sacado ninguna ley, se está discutiendo en el parlamento [4], pero incluso en los borradores originales, no se obliga a que se cambien todas las calefacciones, se obliga a las viviendas nuevas a partir del año que viene a instalar sistemas de calor que use al menos un 65% de energía renovable, ni siquiera hablan de bomba de calor. Si tu casa tiene calefacción por gas, pues lo sigues usando sin problema.

Está el problema de que si se rompe tu sistema de calefacción de gas o diesel y no se puede reparar, entonces no podrás comprar otro y tendrás que pasarte a otro, pero se está discutiendo no obligar a los mayores de 8o años a hacer ese paso o dar una moratoria para casas antiguas que no cambien de morador.

Sucede que Alemania, a pesar de sus esfuerzos con las renovables, es terriblemente deficitaria en electricidad, y esto la haría aún más deficitaria. Por no hablar, que sería largo, de la interconexión de sus redes. Eso da para otro artículo.

Explica deficitaria, ¿que necesita importar combustible del exterior? Pues sí, y esa es la norma en Europa con excepciones en Noruega, Islandia y tal vez Dinamarca, el resto, pues sí, son deficitarias, pero ese problema lo tiene España, Italia, Gran Bretaña e incluso Francia, que importa prácticamente todo el uranio usado en sus centrales nucleares [5]

Sucede que el precio del recibo de la luz es acojonante por allí, y eso que a día de hoy hay una parte subvencionada. Hoy, con subvención, el KW está a 41 céntimos.

El mío está a 35 céntimos, precisamente porque usa mayormente energía verde [6], aunque es cierto que en algunos sitios te cobran esa barbaridad e incluso más. Solución, cambiar de compañía.

Sucede que aunque pidas aerotermia, pueden tardarte meses en instalártela, proque la disponibilidad de aparatos es muy baja. Pero muy baja, y eso lo sé de primerísima mano. Y resulta que no hay instaladores. Y resulta que muchas casas no están preparadas para ello, por su estructura, por su aislamiento, por su instalación eléctrica, o por mil motivos.

El problema es que la demanda se ha disparado desde que Putin decidió pegarse un tiro en el pie y los precios del gas se dispararon. Muchos vieron en las bombas de calor la solución porque primero a largo plazo se amortiza [7] segundo, se puede usar como aire acondicionado[8] que con el cambio climático muchos se los están instalando y tercero, se puede reducir aún más la factura con la instalación de placas solares que por cierto, están exentas de IVA desde este año, con lo que han bajado bastante de precio [9].

Y resulta que todos sabemos (algunos quizás no) lo que pasa con la aerotermia a temperaturas de -5ºC, más que habituales por allí en invierno. Porque aquí, y hablo de León, la aerotermia puede dar un rendimiento malo unos diez días al año, pero allí podrían ser ochenta o noventa días al año.

Falso, los problemas son mínimos. Bombas de calor pueden funcionar perfectamente hasta con -20C. ¿O me va a decir que en Noruega líder mundial en instalación de bombas de calor hace menos frío que en Alemania y por eso funcionan tan bien allí? [10]

Sucede que la gente está muy preocupada con ese tema, pero muchísimo, porque este invierno, que fue suave, hubo gente que pasó frío debido al precio del gas y del gasóleo.

¿Y no debería preocuparse menos si se le instala una bomba de calor? Como ya he comentado, la falta de oferta en bombas de calor fue por los altos precios del gas...

Porque la media de coste por hogar es de unos 40.000€. Y la gente no tiene, así, en general, 40.000€ para ese tema.

De nuevo propaganda. Se mezcla la instalación de bombas de calor con una ley sacada hace poco que si te compras una casa antigua, la tienes que reformar para que sea más eficiente[11], porque hay casas que directamente estás fuera de escala en cuestión de eficiencia energética. Y por cierto, muchas de esas renovaciones están subvencionadas por el gobierno [12]

O sea que la cosa no va tanto de consignas, eslóganes, mentiras en la red y propaganda, como de temas muy muy cotidianos donde la izquierda parece, por aquellos lares, vivir en los mundos de Yuppy.

Yo diría que sí, que va de eslóganes, desinformación, datos falsos y exageraciones, de que por cierto una parte es responsable el FDP, socio de gobierno [13]

Y si AFD propone dar una moratoria a las calefacciones y dar una moratoria a los coches viejos, pues bueno: pasa lo que pasa. Y no es culpa de las redes sociales. En serio. No lo es.

Sí, sí lo es. Si yo que tengo al Alemán como tercer idioma me entero de lo que pasa, ¿como es que un alemán con el alemán como idioma nativo no puede acceder a la misma información que yo?, ¿que pasa, que son analfabetos? ¿o es que sólo siguen eslóganes y se leen la portada del Bild para que le digan de qué tienen que quejarse esta vez?

Y dejo aquí la parrafada. Siento que este artículo hubiera necesitado más tiempo porque yo no tengo el dominio de la prosa del autor original y he escrito esto en mi descanso de almorzar, que es como una hora, así que mis disculpas si hay errores gramaticales o algo no queda claro del todo.

