Las mentiras del doctor Gaona

The Objective (no podría ser otro) ha entrevistado al conocido doctor Gaona y, aunque dice que no opina, que sólo aporta datos, muchos de los que ha aportado son falsos y manipulados, lo que ya se intuye a partir del primer párrafo:"¿Qué culpa tengo yo de que los pobres hombres se mueran diez veces más que las mujeres?".

Empecemos sobre los presos en Cataluña. Aunque asegura que el 75% de los presos en Cataluña son extranjeros, no es así. Si nos vamos a los datos de diciembre de 2023, en Cataluña había 4.049 presos extranjeros (50,3%) y 3.993 españoles (49,7%). Siendo también falso que el 10-12% de la población en Cataluña sea extranjera, ya que con datos a 1 de enero de 2023, los extranjeros son 1.361.981 sobre un total de 7.901.963, es decir, el 17,2%. En cuanto a la nacionalidad de los presos extranjeros, es también falso que la mitad sean marroquíes: 1.295 de 3.764, el 34,4% (en este caso los últimos datos disponibles son de diciembre de 2022).

Pero donde ya el bulo supera todos los límites es cuando habla de fallecimientos hasta los 20 años de hombres y mujeres. Decir que se tiene entre 10 y 15 veces más probabilidad de morir hasta los 20 años por ser hombre es una burrada impropia de cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento. Si nos vamos a los datos de fallecimientos por edades del INE (datos de 2022) observamos que la tasa de mortalidad de los hombres es mayor que la de las mujeres, pero nada de 10 o 15 veces mas.

Y en cuanto a los suicidios, otra barbaridad. Es falso que los hombres multipliquen por 10 los suicidios respecto a las mujeres. Con datos también de 2022, un total de 4.227 suicidios, con 3.126 hombres (74%) y 1.101 mujeres (26%).