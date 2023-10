Hasta dónde, hasta cuándo

Soy Alejandro. Mi padre es palestino, nacido en Nablus (Cisjordania, territorios ocupados, donde estos días, y durante décadas, los colonos y militares israelíes están aprovechando para quemar casas, echar a sus habitantes, sembrar el terror y los medios callan de nuevo)

Hoy me levanté pensando escribir otro artículo explicando las mentiras de los medios (basadas en la propaganda israelí)... en el mejor de los casos, sobre sus verdades a medias (por algo se llaman “MEDIOS de comunicación"), o el maniqueísmo de sus términos y tiempos (“terrorismo” vs “guerra”... “defensa”, “respuesta”, “represalias”…)… pero ya, sobran las palabras. Ya dan igual…

Me quedo sin fuerzas. La impotencia ante la consumación de tal limpieza étnica es abrumadora. Israel bombardeó ayer un hospital acabando con la vida de más de 800 personas en minutos. La comunidad internacional y los gobernantes callan. No hay sanciones al ocupante, no hay ayuda ni envío de armas para que los palestinos se defiendan. No expulsan a los embajadores israelíes, que alientan la barbarie contra los civiles. No hay mensajitos en tu aplicación del banco para enviar dinero a Palestina. No hay banderas palestinas en los ayuntamientos ni eventos deportivos (están prohibidas incluso en varios países europeos). No hay expulsión de los equipos israelíes en competiciones europeas. No hay declaraciones del Rey lamentando el asesinato de civiles y crímenes de guerra (a lo sumo saldrá diciendo que “cesen las hostilidades y acaben con las muertes de civiles de ambos lados”... esto no solo es no decir nada, sino dar carta blanca a israel para que siga asesinando impunemente).

Como nos lo han pintado los medios, todo está justificado: “es una respuesta”. Hace ya tiempo que occidente tomó partido ante el drama palestino. Hace décadas que están solos ante el 4º ejército más poderoso del mundo.

Estamos asistiendo a la consumación de un genocidio, una vez más, manipulados. Nos lo han pintado todo de forma que apoyar a los palestinos es “posicionarse”. Hay que dejarlos solos…

Soy consciente de que muchos pensarán que tomo partido, que no soy objetivo, (qué puedo hacer yo contra Goliat, contra los medios y los grupos de poder: llevo más de 20 años con esta sensación de injusticia e impotencia)... pero ya me da igual. Me da igual que algunos/as puedan sentirse incómodos ante mis escritos, que los comparta por grupos no creados para eso… A algunos/as les pareceré pesado… pero me da igual. Me da igual caer mal o bien, me da igual lo que puedan pensar de mí.

Estamos asistiendo, desde nuestro sofá, a la consumación de un genocidio y no pasa nada. A la mayoría ya les han hecho tomar partido, pero no somos conscientes de ello.

Israel, una vez más, está tomando el pulso de occidente y matando y destruyendo todo lo que pueda, mientras observa de reojo las reacciones de occidente. Ahora solo les preocupa hasta cuándo, hasta dónde pueden llegar. ¿Cuántos muertos serían aceptables para occidente?

Una vez Occidente le diga basta, israel tirará un par de bombas más, se replegarán y todo volverá a la "normalidad". Aquí, en Europa, podemos seguir con nuestras vidas como si nada, así como en Israel. ¿Y Palestina? ¿Qué pasa con el patio trasero de Israel, con su vertedero, con su zona donde probar armamento de última generación para venderlo después, con garantías, a nuestros ejércitos? ¿Qué pasa con la cárcel-escombrera a cielo abierto?Eso ya no nos interesa tanto, solo necesitamos saber que "todo acabó".

PD En estos días, más que nunca, hay que fijarse en la postura que toman los políticos, sus palabras, lo que callan, lo que dicen, así como los medios y los periodistas, si queremos que algo cambie en nuestra sociedad. Hoy son los palestinos, mañana seremos el resto de nosotras y nosotros…