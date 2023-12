Gracias, Menéame. 2023

Menéame ya es mayor de edad, acaba de cumplir 18 años, ¡ya puede votar! ¡Y ganar o perder karma, claro!

Este año, el “bar” de Menéame parece un poco como siempre pero no exactamente. Este año 2023... que además parece que algún cabroncete tiene una bola de cristal y anda por los pasillos de la ONU eligiendo qué se celebra cada año; este año es (casi ha sido ya) “El Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz”, si es que tienes que reír para no liarte a gorrazos, en fin... La lista de noticias malas de este año la dejo porque es larga... Alguna buena también ha habido pero es que eso de desear la paz en el mundo no es que suene ya a infantil es que parece una broma cínica y de mal gusto.

Este año que ya casi acaba, Menéame ha servido como agregador de noticias para estar al tanto de lo que sucede en el mundo y en casa, trayendo noticias de todos los colores y todos los medios, para estar bastante mejor informado que en los informativos de las cadenas generalistas, aunque para algunos Menéame cojea de izquierdista. Ya me gustaría ver un día todas las noticias que colocarían los derechistas para hacer una portada, sería en experimento muy curioso. Lo que está claro es que el volumen de información sobre los eventos que han conformado 2023 y que siguen marcando las noticias a día de hoy ha sido y es bastante completo.

En esta comunidad todos aportan algo y eso es bueno. Bueno, todos-todos, no... que lo de colar con calzador crítica política en una noticia sobre el hallazgo de extraterrestres en Mercurio es una pesadez. No sé si este año hay más clones de cuentas que otros años, ni idea... pero lo parece. A mí me lo parece.

En fin, este año me gustaría que los meneantes de este “bar” nos acordáramos de todas esas personas casi invisibles que están ahí y que no pueden levantar una copa para celebrar nada. También es cierto, que tal y como está el mundo, a uno le da un poco de vergüenza pensar en una celebración. En fin, a lo que voy... me acordé de este vídeo que tenéis abajo y pensé que quizas podríamos recordar y ser más amables con todas esas personas que en estas fechas (y en general) están dedicadas a servir profesionalmente a los demás, sobre todo en el sector de la restauración en nuestro país, y más en estas fechas. Ampliable a muchas más personas que están ahí pero que parece que no las vemos... sanitarios, bomberos, conductores de camión, camareros, cocineros, panaderos, carteros, basureros, pescadores, policías, barrenderos, mensajeros... empecemos por ellos.

Una pequeña frase de una de mis novelas en la que un personaje dice: "El tiempo pasa y el espacio se queda, ¿o era al revés?"

Gracias, menéame.

Ah, y esperando que skaworld ponga su vídeo de todos los años de Tim Minchin. (Aunque este año la frase “...De la occidentalización de un palestino muerto publicitados para vender...” queda un poco extraña, igual estoy con la piel demasiado fina).