Gracias al fútbol por visibilizar más que nunca las violaciones de los derechos humanos en Qatar

Desde hace unos cuantos años se llevan celebrando en Qatar varios eventos deportivos de primer nivel, pero no ha sido hasta la llegada del mundial de fútbol este año 2022 cuando una gran parte de la población ha conocido dónde se encuentra Qatar y las violaciones de los derechos humanos que se suceden en ese pequeño emirato. Incluso para todas esas personas que odian el fútbol y no lo ven nunca, ha sido este deporte quien les ha hecho ver cómo es Qatar, algo que no han podido hacer otros deportes como el tenis, motociclismo o atletismo.

A continuación, veamos los eventos deportivos que se llevan celebrando en Qatar desde hace tiempo:

Torneo de Doha , de los más antiguos, ya que lleva celebrándose desde 1993. Con grandes estrellas del tenis como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray y algún francés. Torneo de Catar , el torneo femenino de tenis que se lleva celebrando desde el 2001, con jugadoras como Monica Seles, Martina Hingis, María Sharápova o la actual número 1 del mundo Iga Świątek. Gran Premio de Motociclismo , desde el año 2004 y con corredores de la talla de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner o Marc Márquez. Tour de Catar , prueba de ciclismo que se disputó desde el año 2002 al año 2016, tanto en prueba masculina como en femenina. Campeonato Mundial de Atletismo , celebrado hace muy poco, en el año 2019. Hubo polémica porque iba a hacer mucho calor. Campeonato Mundial de Natación , que todavía no se ha celebrado, será en el año 2024.

Ninguno de esos eventos ha logrado atraer tanta atención hacia Qatar como lo ha hecho el mundial de fútbol.

Desde aquí, quiero dar las gracias a la FIFA por organizar el mundial de fútbol en Qatar y mostranos un problema que otras federaciones deportivas han intentado visibilizar pero no han logrado. También quiero proponer que el mundial de fútbol se celebre anualmente y siempre en países cuyos ciudadanos necesiten que el primer mundo seamos conscientes de sus problemas y podamos ayudarles diciendo que no vamos a ver los partidos por la tele y enfadarnos mucho en las redes sociales.