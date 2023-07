Encuesta Menéame: SUMAR ganaría las elecciones pero tendría que pactar con el PSOE

Según una encuesta realizada por Soroscopia basada en más de 10 000 usuarios del agregador de noticias, el partido de Yolanda Díaz ganaría las elecciones del 23-J con entre 145 y 150 diputados, lejos de la mayoría absoluta de 176 diputados, por lo que tendría que pactar con el PSOE o con EH Bildu, ambos partidos parejos como segunda fuerza más votada, con entre 40 y 45 diputados cada uno. Sumar sería la elección principal de todo el territorio español salvo en Euskadi y Extremadura, donde ganaría la formación de Arnaldo Otegi.

Por otra parte, el PP se desplomaría hasta los 15 diputados, y sería la sexta fuerza más votada tras ERC, PACMA, y Teruel Existe. Vox solo obtendría un diputado por Murcia, por lo que pasaría al grupo mixto junto con la CUP y Foro Jaca.

En cuanto a la valoración de líderes, destaca una vez más Yolanda Díaz, con un 6,74 en una puntuación de 0 a 5. Pedro Sánchez obtiene un 4,34, si bien su alter-ego Perro Chanche solo consigue un 0,71. Alberto Núñez Feijóo obtiene un 1,19, una valoración algo inflada por varios usuarios que le dieron la máxima puntuación, dos de ellos cocainómanos y otro un albañil que se pone la boina a rosca. Santiago Abascal no obtiene puntuación y es directamente exiliado a Somalia.

Cabe destacar el alto porcentaje de "no sabe/no contesta", un 32%, con un usuario enfurecido que comenzó a gritar "¡Irene Montero presidenta!" y a varios a los que no pudimos entender porque tenían puesto Canal Red a todo trapo. También destaca el bajo porcentaje de voto asegurado, donde el 87% aún no tiene decidido completamente si ir a votar o a quién, cifra que baja al 2% en los encuestados que simpatizan con las formaciones derechistas, que no eran muchos pero que declararon que "después de tanto astroturfeo, si no les voto o me despiden o me matan, una de dos".

El próximo viernes ofreceremos una segunda encuesta, más actualizada y detallada, una vez compremos la próxima base de datos de usuarios hackeada.