Dejar de beber en España

Obviamente dejar de beber alcohol; que agua sigo bebiendo (y demasiada Coca-Cola Zero, que si, que ya se que es lo peor pero algún vicio hay que tener).

Mi relación con el alcohol nunca ha sido problemática, mis borracheras siempre fueron de dar mucha turra a la gente, bailar, cantar y por desgracia, de vez en cuando, escribir algún whatsapp caliente a alguna "amiga", por suerte sin fotos no deseadas. Hasta ahí todo "normal" excepto que soy de ese tipo de gente que bebe por sed, es decir: Durante el día me bebo 3 o 4 litros de líquido y si estoy a vinos, cervezas o rones sigo a ese ritmo y claro, acabo como un piojo y para colmo soy orgulloso bebedor de Kalimotxo que entra como un refresco pero que pega como el vino malo.

El caso es que este 1 de Enero después de un par de borracheras navideñas en las que me desperté con un dolorcito no muy agradable ni halagüeño en la zona lumbar derecha (como buen hipocondriaco ya me veía con cirrosis) decidí dejar de beber alcohol, zero, ni una gota, nothing, res, nichts, vamos que ni para brindar y aquí viene mi aventura.

Lo primero es que beber alcohol en España/LATAM es un acto social (como el cafecito y el cigarrito) y me está resultando muy curioso como la gente se ofende mucho si no les acompañas en el bebercio. Parece que el hecho de que yo no beba les hace a ellos mas borrachos y les molesta, intentan convencerme con el "un vinito te tomarás" , "¿Vas a brindar con agua?-eso da mala suerte" o "ya verás que poco te dura" y por supuesto lo de servirte por defecto una copa y "no me la vas a despreciar".

Además hay un problema con el ocio, no estaría mal que el ocio se enfocara mas allá de la relación con el alcohol y el gasto, recuerdo con cariño una iniciativa que se hacía en Verano en las piscinas municipales de Madrid e incluía muchísima oferta para menores de edad. A mi edad si quieres quedar para socializar las opciones son escasas mas allá de bares y restaurantes (o sectas de todo pelaje pero paso).

Lo último es que me encuentro teniendo que explicarme, sacan un vino, digo "no gracias, no me apetece" o "no gracias, he dejado de beber" y me preguntan muy interesados y alarmados sobre el tema, cuando en un mundo normal debería yo preguntar por qué necesita la gente beber o por qué ven raro que yo no lo haga.

Yo como soy tremendamente cabezón, y me encanta llevar la contraria, ya lo hago mas por joder que por mi salud. Por suerte parece que no era tan alcohólico porque no he tenido ningún sindrome de abstinencia y solo de vez en cuando me apetece ese Kali fresquito con mucho hielo. Hasta ahora en 2 meses y medio he conseguido tomar sólo una copa de champán y porque literalmente me forzaron entre 3 hombres y ya no quise liarla, tambien tengo la suerte de tener ya una edad en la que no salgo casi de fiesta y que prefiero estar en casa viendo series y mi pareja me está apoyando firmemente y hasta está aprovechando para beber ella bastante menos.

Y bueno, me gustaría leer si alguno lo ha intentado, si lo ha conseguido, si conoce trucos (la gin 0,0% es un inventazo) o ha pasado por momentos parecidos.

Un saludo a los ex-bebedores ;)