No quieren que votes

Mi amiga Elena, votante de izquierdas "pasa de perder el tiempo en ir la colegio electoral porque todo está amañado para que gane el PP y VOX".

Al principio, pensé que estaba de coña o que habia cambiado su botella de Coca-Cola por mi vino pero ¡no!

Resulta que:

- el sorteo de mesas está amañado para que vaya gente dispuesta a cambiar las papeletas.

- el voto por correo es pura trola.

Y ya no me acuerdo de cuántas otras paranoias soltó porque me quedé mirándola fíjamente, intentando escrutar cómo de convencida hablabla.

Treinta y pico, progesista,. ingeniera, mente científica destacada... y enganchada a Tik-Tok.

Total, que a pesar de mi insistencia para que fuera a votar el 23J, me huele que igual no va y ahora yo ando todo rayado preguntándome...

¿Quién narices quiere que ciertas personas no voten y porqué?

Me fascina su capacidad para comer el coco.

¿Alguien me lo explica?