Los Cardos y yo (un idiota observa a su alrededor)

Hoy quería regalar un pequeño artículo al cardo. En mi supina y casi inabarcable ignorancia servidor creía, antes de meterse en este mundo de la observación/identificación de especies que el cardo, era uno, y que además se llamaba cardo borriquero. Durante años he sido feliz y me he sentido satisfecho con eso. ¡Mira, un cardo borriquero!, así transcurría mi vida, como caballo de tiro con orejeras, todo para mí eran cardos borriqueros, siempre dando vueltas y vueltas a mi pequeña noria. De repente, me sueltan de la noria y me quitan las orejeras, me dan una cámara, me apuntan al inaturalist y resulta que mi cardo borriquero es una miserable puta especie de una tribu llamada Cardos Y Parientes Tribu Cardueae de la que cuelgan seis subtribus: Cardopatiinae , Carduinae , Carlininae , Centaureinae , Echinopsidinae y Saussureinae y de cada una de ellas sus géneros, subgéneros y así hasta, hoy en día tener censados más de 2.500 especies de cardos diferentes!!!

Mi hasta hora cardo borriquero, que todo lo abarcaba y que todo lo podía, es en realidad más de 2500 especies diferentes de putos cardos!!!

¿¡¡¡ Qué me estás contando, Mari Pili???!!!

¡Que la alcachofa, sí la alcachofa, es una especie de cardo! Es el botón de la parte floral de esa especie antes de florecer. ¡¡La alcachofa es un puto cardo!! ¡¡Joder tiene todo el puto sentido!!, ¡¡tiene la puta forma de los botones de los cardos porque es un botón de cardo!!

Lo bueno de ser tan jodidamente idiota es que cada descubrimiento que hago con esto de los seres vivos, la taxonomía, las especies y la puta madre que los parió me parece como ir por el desierto y toparme con las tres pirámides egipcias. No paro de alucinar.

En mi provincia, Barcelona, hay observadas en inaturalist hasta 59 especies diferentes de cardo. ¡¡Apabullante!! Los putos cardos.

Hago un inciso, el cardo es una planta con presencia en los cinco continentes pero donde se saca la minga y la arrastra por el suelo es en Euro-Asia. Así que es probable que los compañeros latinoamericanos de Menéame estén leyendo esto levantando una ceja, pero todos los españolitos estamos hasta las trancas de ver cardos cuando vamos por el monte y servidor, hasta ahora pensaba que todos eran uno.

Pues más de 2500 especies diferentes de cardos, 1360 observadas/identificadas hasta ahora en inaturalist.

¿Y por qué cuento esto? Básicamente para que os deis cuenta de lo mongolito que soy y que entendáis lo mucho que me alucina este mundo que recién estoy descubriendo. De verdad, me hace explotar la mente cada tres días.

Os lo cuento además hoy porque precisamente en mi paseo saliendo del trabajo, casi a final de recorrido por el monte he visto un cardo florecido precioso, pero precioso (desde que estoy en esta drogaina todo lo que veo me parece rebonico, pero éste, dentro de los cardos era particularmente precioso). Me he dado cuenta desde media distancia, yo no veo más allá de media distancia, que era un tipo de cardo nuevo en mi colección y me ido hasta él dando saltititos y grititos emocionados. Algún día alguien me va a ver en uno de mis momentos de extasis campestres y va a llamar a un loquero para que me encierren.

Y acabamos con fotos de mis especies observadas que son 13 hasta ahora:

Éste es el de hoy, un Echinops ritro

El cardo mariano, con una hoja muy llamativa.

Un cardota

El cardo cundidor

El abrepuño

La brasera

El cardo común, lo siento lo pillé sin flor, era el mes de octubre en Noruega.

La yacea

La alcachofa

El lampazo

El azotacristos (lo he pillado muy pocho)

El cardo del demonio

La centaurea collina (el amarillo, el lila también es un cardo)

Y chispún, hasta aquí los cardos y yo.