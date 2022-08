'La Zona de Sacrificio' Myanmar asume el costo de la energía verde (Eng)

Publicado hace 29 minutos por Sure a apnews.com

Los pájaros ya no cantan y las hierbas ya no crecen. Los peces ya no nadan en ríos que se han vuelto de color marrón turbio. Los animales no deambulan, y a veces las vacas se encuentran muertas. La gente de este bosque del norte de Myanmar ha perdido una forma de vida que se remonta a generaciones. Pero si se quejan, ellos también enfrentan la amenaza de muerte. Este bosque es la fuente de varios elementos metálicos clave conocidos como tierras raras, a menudo llamadas las vitaminas del mundo moderno. Las tierras raras ahora llegan a la...