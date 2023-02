Publicado hace 13 minutos por Ariesun24 a rtve.es

Hay analistas que coinciden en que la guerra en Ucrania "no ha convertido a Zelenski en un héroe en Ucrania, sino a nivel mundial", según señala a RTVE.es el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Isidro Sepúlveda. "Zelenski es el nuevo Winston Churchill. No prometió ninguna victoria sobre Rusia. Lo que prometió desde el primer momento es que no cedería ante Rusia. Es lo que ha mantenido y es lo que se le reconoce", subraya.