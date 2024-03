Publicado hace 1 hora por candonga1 a elperiodico.com

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha avisado de que Ucrania deberá retirarse "a pequeños pasos" del terreno de combate con Rusia si no recibe la ayuda militar de Estados Unidos. "Si no hay apoyo estadounidense, quiere decir que no tenemos defensa aérea, ni misiles Patriot, ni dispositivos para la guerra electrónica ni rondas de artillería de 155 milímetros", enumeró Zelenski en una entrevista en el diario ' The Washington Post'.