Zarzuela descarta poner escolta a Froilán tras el tiroteo de Marbella

Felipe Juan Froilán de Marichalar no contaba con un equipo de seguridad en la discoteca Opium Marbella donde se produjo un tiroteo en la madrugada del pasado. Fuentes de Casa Real y del Ministerio del Interior confirman que el sobrino de Felipe VI no dispone de un equipo de seguridad propio y que no estaba cerca de la zona del incidente