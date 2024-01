Publicado hace 52 minutos por reithor a 20minutos.es

Israel va a participar en Eurovisión 2024, que se celebrará entre el 7 y el 11 de mayo. Una decisión meditada y polémica debido a que muchas personas pidieron que se prohibiera al país participar en el festival debido a la guerra en curso entre Israel y Hamas. No obstante, esta decisión sigue levantando ampollas y no ha gustado a muchos artistas. Este es el caso de La Zarra, que fue la representante de Francia en el concurso durante la pasada edición y no ha dudado en pronunciarse al respecto sobre esta decisión.