Yolanda Díaz: "Ha de ser Podemos quien explique por qué en un día tan importante para España, no estaban"

Yolanda Díaz se ha referido hoy a la negativa de Podemos de asistir al acto de Sumar en el que se ha escenificado su candidatura "Nadie ha pedido condiciones para asistir a este acto, yo no voy a desvelar los intereses de esta formación política, no lo voy a hacer jamás, pero, créame, no es verdad que tengamos diferencias en la conformación de primarias", ha esgrimido Díaz, "a de ser Podemos quien debe explicar por qué en un día que era importante para España, un día alegre como han podido ver ustedes, ellos no estaban", ha zanjado