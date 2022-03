Yo soy franquista, fascista, racista y de VOX. Por Julio Merino

Publicado hace 50 minutos por Verdaderofalso a elcorreodeespana.com

Y nunca lo fui mientras vivió. En más algunos amigos de juventud podrían certificar que fui detenido tres veces por actividades subversivas. Pero por el espíritu con el que tratáis su figura, simplemente por haberos vencido en la Guerra y el odio con el que tratáis su memoria..y en especial por el "pecado" que habéis cometido al exhumar sus restos y traladarlos por huevos y no respetar su memoria histórica ME HABÉIS HECHO SER FRANQUISTA. No soporto que nadie me diga lo que tengo que pensar o ser. Soy libre y quiero seguir siendo libre