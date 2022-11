Yerma’, María Hervás e Irene Montero, por Jordi Évole

Publicado hace 1 hora por sebiyorum a lavanguardia.com

Seamos inteligentes, como lo era Lorca, y contribuyamos a fundar una sociedad donde no camuflemos actitudes que suponen una caída sonora a un pasado fascista. Quieren que la izquierda que representan Montero, Iglesias, Belarra, Colau, Gabriel o Díaz desaparezca. Actuemos con inteligencia. No callemos. Si no, volverán a pasar.