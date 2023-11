Yendo, la app de moda “made in Cáceres”

Publicado hace 1 hora por Juanro49 a mevoyacaceres.com

¿Alguna vez has tenido en mente un plan en solitario, y has pensado en la idea de publicarlo en alguna red social por ver si alguien se apunta? La mayoría de esas ideas, cuando no queremos salir de nuestro círculo de amistades, suelen “morir” en Whatsapp, pero resulta que Yendo es la app con alma de red social pensada para hacer justamente eso: hacer públicos nuestros planes, nuestras quedadas.