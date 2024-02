Publicado hace 1 hora por Muzai a nippon.com

Morohashi Yoshitomo tiene 47 años y un despacho legal en Tokio. Su libro Moto yakuza bengoshi (El abogado exmafioso), publicado en 2023, ya va por la cuarta edición. Este hombre de ley tan atípico ha sido objeto de numerosos reportajes en los que ha explicado cómo aprobó el examen de abogacía, uno de los títulos más difíciles de conseguir en Japón, a pesar de su pasado. “La gente me decía que era mejor que no revelara mi pasado, pero me pudieron las ganas de hacer saber al mundo que hay personas como yo”, afirma.