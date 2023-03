Yahaira, bombera en Bilbao: "Con las cuotas, sentimos que nos regalan la plaza"

Publicado hace 17 minutos por g3_g3 a cadenaser.com

Yahaira está en contra de establecer cuotas para que haya más mujeres bomberas. "Nos está haciendo un flaco favor, nos sentimos como que nos están regalando las plazas, como si por nosotras mismas no las pudiéramos sacar". Además, esta mujer opina que "se crearían conflictos entre hombres que lleven muchos años trabajando y tengan buena nota en el teórico y una mujer que acaba de llegar con peor nota y le quite el puesto de trabajo. No es justo". Para Yahaira, "la igualdad es otra cosa", ligada más a la conciliación y la maternidad.