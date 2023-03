Publicado hace 46 minutos por Costorrico a lanuevacronica.com

"No me avergüenzo de lo que soy. Me acuesto con quien me da la gana, estaría bueno, así ha sido y así va a seguir siendo, pero aquí es obvio que por ser homosexual no me tratan ni siquiera como a una persona. Cuando hablo en los concejos, miran para otro lado, como si no me escuchasen, y cuando termino tengo que soportar que digan: ‘Bueno, pues como ya habló el maricón, se levanta la sesión’.