La excusa del Gobierno gallego para no actuar en diciembre, alegando que el Gobierno central no le avisó hasta enero se diluye tras filtrarse un informe de un biólogo de Medio Ambiente de la Xunta a sus superiores. Así lo ha dicho, en declaraciones a los medios, apuntando que, además de la llamada recibida por el 112 el 13 de diciembre, en la que un particular informaba de la localización de residuos plásticos, hay "un informe interno de personal de Medio Ambiente" con "conocimiento de la existencia de pélets" fechado ese mismo día ...