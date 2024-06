Publicado hace 32 minutos por Filemon314 a elcorreogallego.es

Me dijeron: 'Esto es España y no tienes que obligar a un funcionario a que te hable en gallego', a lo que respondí que con la normativa en la mano estaba en mi derecho de exigir asistencia sanitaria en mi idioma". Tras una discusión "tranquila" sobre la vulneración de derechos lingüísticos, "me abren un parte en el que dicen que les he faltado el respeto... "En el informe de denuncia hay contradicciones respecto a la fecha de los hechos. Sucedieron el 17 de abril, pero en el informe dice 19 y luego firman el 20, no abril, ¡febrero! .