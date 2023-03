Xavier Trias: "La Operación Catalunya me hizo perder las elecciones"

Publicado hace 21 minutos por falcoblau a elnacional.cat

Xavier Trias, tiene muy claro por qué perdió la alcaldía en 2015: "La Operación Catalunya me hizo perder las elecciones". Después de que Jaume Giró haya presentado una querella, Trias ha descartado seguir el mismo camino: "No tengo recorrido para que me vuelvan a decir lo mismo...". Ha recordado cómo absolvieron a los periodistas que revelaron su cuenta inexistente en Suiza y cómo se archivó su querella contra el exministro del Interior. Contra los independentistas todo el mundo se atreve, pero contra los otros no, ha lamentado.