Wimbledon 2022: Medvedev podría perderse Wimbledon si no muestra su oposición a Putin

El ruso Daniil Medvedev corre peligro de perderse el próximo torneo de Wimbledon ya que el Gobierno británico y el All England Club se encuentran en conversaciones para vetar a los tenistas rusos y bielorrusos si estos no demuestran su rechazo a Vladímir Putin. "Este es un tema muy importante porque muchos países no permiten a los representantes de Rusia competir. Sin embargo, en deportes individuales esto es más complejo", dijo Nigel Huddleston, ministro de Deportes del Reino Unido.