No somos profesionales 24/7/365. Al menos no deberíamos serlo. Y, para ello, nada mejor que empezar a desligar herramientas profesionales de herramientas personales. Lo del WhatsApp es solo el principio. Después de eso tendría que venir el bloqueo de correos electrónicos a partir de una determinada hora del viernes y la regulación de nuestros tiempos, más allá de nuestra jornada laboral. El problema de usar una herramienta “personal” para uso “profesional” es que no acabamos desconectando nunca de nuestra profesión. Además, tiene un problema...