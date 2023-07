Washington confirma que Reed ha resultado herido en Ucrania y asevera que su presencia allí no tiene que ver con ninguna

Publicado hace 33 minutos por candonga1 a europapress.es

"Quiero se explícitamente clara en algo: el señor Reed no ha participado en ninguna actividad en nombre del gobierno de Estados Unidos", ha aseverado Patel durante una conferencia de prensa, donde ha incidido en que Washington no recomienda viajar a Ucrania. Reed se une así a la lista de ciudadanos estadounidenses que han resultado heridos, o incluso han fallecido, en el marco de las hostilidades en Ucrania. El Departamento de Estado ha hecho repetidos llamados a la ciudadanía para que no viajen al país europeo.