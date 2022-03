Publicado hace 1 hora por jm22381 a globalnews.ca

“Fui la última persona en enterarme de la noticia de que estaba muerto” (...) “Creo que es solo un trolleo. Pero creo que es extraño porque después de un tiempo el enemigo perderá credibilidad con esta propaganda. No entiendo por qué empujan tales mentiras. Es bastante obvio porque después de unos días salgo y les digo a todos que estoy vivo”. “Todo el esfuerzo de guerra es amateur. [Los rusos] no son geniales. No tienen las capacidades de las fuerzas de la OTAN. Rusia es un país pobre y eso se refleja en sus armas. Destruyen todo, simplemente"