Vulcanólogos alertan de la presencia de un corazón caliente de magma bajo el Teide

Publicado hace 1 hora por rambla a elindependiente.com

El volcán de la Palma no empezó de un día para otro. Hace tres años los vulcanólogos empezaron a anotar movimientos,”precursores” que ellos llaman que indican que una erupción está en marcha. Para tener controlada la evolución de un volcán hay que tener controlada la ubicación del magma, eso es lo que han hecho los científicos del Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics de Novosibirsk en Rusia, el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y la Universidad de Granada (UGR): han localizado el magma del volcán del Teide en Tene