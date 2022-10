Vuelva usted mañana: la enfermedad crónica de la administración en la era digital

Publicado hace 2 horas por doctoragridulce a elsaltodiario.com

(...) ¿Y qué pasó con la digitalización que vino a mejorar nuestras vidas? Pues que se quedó en el felpudo. Puede que funcione en el comercio, en la banca. En el ocio, si me apuran. Pero no acaba de convencerme la e-administración de la que tanto se habla últimamente. Y no es que no crea en el enorme potencial, tanto presente como futuro, que posee Internet; soy más integrado que apocalíptico.