Vuelta a la bici: cómo el vehículo más barato del mundo está volviendo

Publicado hace 3 horas por Grahml a elconfidencial.com

Para algunos de nosotros, la bicicleta sigue siendo un sueño prohibido. Yo incluso he olvidado cómo soñar: Roma es una jungla para los ciclistas, y el sueño verde puede convertirse fácilmente en pesadilla si una ciudad no se hace cómoda para las dos ruedas. Desenredar el tráfico es una lucha por la supervivencia, y no todo el mundo tiene el valor de nuestro colega Holger, que en Tallin lucha cada día por llevar a sus hijos al colegio en una bicicleta de carga.