Vox propone que los avisos de emergencias sólo lleguen a los móviles de quienes lo hayan pedido

Publicado hace 52 minutos por valandildeandunie a europapress.es

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha planteado la conveniencia de que los avisos generalizados de emergencia, como el que lanzó la Comunidad de Madrid este domingo, sólo lleguen a los móviles de quienes lo hayan pedido, para respetar a aquellos que no quieran recibirlos. A su juicio, "esos avisos deberían producirse para aquellos que piden recibir esos avisos, pero que no se instalen por defecto" porque "puede haber personas que no quieren recibirlos y deben ser respetados".