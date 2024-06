Publicado hace 43 minutos por canutte a publico.es

El Congreso de los Diputados decidirá este jueves sobre la continuidad en los trámites parlamentarios de la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a unas 500.000 personas migrantes. La propuesta seguirá hacia adelante si no prospera la enmienda a la totalidad que ha presentado Vox. Las fuentes consultadas dan prácticamente por hecho que dicha enmienda no saldrá adelante, pero ni Partido Popular (PP) ni Junts per Catalunya han confirmado a Público el sentido de su voto. Otra de las derechas con presencia en la Cámara, el Partido