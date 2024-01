Publicado hace 1 hora por MIrahigos a heraldo.es

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Huesca denuncia que el equipo de gobierno del PP "está tomando el pelo a los oscenses". Vox cuestiona que se implemente una serie de medidas durante 15 días, "que no pretenden eliminar el problema sino desplazarlo", y afirma que, pasadas esas dos semanas, "no existe ninguna garantía que los animales no retornen a su habitad natural, que es la cuidad de Huesca".