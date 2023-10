Publicado hace 1 hora por Beltenebros a breakingnews.ie

El Presidente Michael D Higgins ha criticado los comentarios de Ursula von der Leyen sobre la guerra entre Israel y Hamás. Higgins afirmó que la presidenta de la Comisión Europea "no hablaba en nombre de Irlanda y no hablaba en nombre de sus opiniones". En su intervención en el Foro Mundial de la Alimentación, celebrado en Roma, se sumó a las críticas a los comentarios de Ursula von der Leyen sobre el conflicto de Oriente Próximo, en los que no instaba a Israel a garantizar que sus represalias por los ataques de Hamás se ajustaran al Derecho