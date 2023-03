De voluntarios para luchar en el frente a no querer ser

Publicado hace 1 hora por Kasterot a lamarea.com

"Ya no me siento preparado para combatir. Lo que he visto y escuchado durante este año me ha hecho cambiar de idea. En el Donbás está habiendo tantas bajas que los nuevos reclutas apenas si reciben una o dos semanas de formación antes de ser enviados al frente. Mis amigos que están allí me cuentan que les faltan balas, chalecos, armas. Dependemos de otros países y estamos cansados de pedir ayuda. No tenemos capacidad de contraatacar ni de recuperar territorio. Rusia cada vez envía a más gente para convertirla en carne fresca."