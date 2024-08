Publicado hace 22 minutos por Abrildel21 a pandemiadigital.net

Desconocemos si por la torpeza de quien no contrasta nada de lo que publica, o si por el contrario se ha encontrado con la publicación y ha dicho “hostia, que buena, no se me había ocurrido”. Lo cierto es que tras el ridículo de haber tomado una cuenta parodia como un anuncio oficial del Presidente del Gobierno ha eliminado la publicación de su canal de Telegram.