Pero en el ámbito político, Musk sorprende desde el 2020 por su particular cruzada contra lo 'woke'. Este término se utiliza para referirse a una serie de valores y puntos de vista relacionados con la izquierda y con el progresismo, como la defensa de las minorías étnicas y sociales o el feminismo. El magnate culpó a lo que llamó 'virus woke' de "adoctrinar" a uno de sus hijos mayores, quien ahora se identifica como Jenna, una chica transgénero con quien no tiene contacto desde hace cuatro años. Su hija no está muerta.