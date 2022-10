Los vínculos de Tulsi Gabbard con una misteriosa secta podrían explicar su desconcertante trayectoria política

Publicado hace 38 minutos por letra a hemerosectas.org

La decisión no sorprendió a nadie que haya seguido su trayectoria política desde su candidatura presidencial demócrata en 2020 hasta volverse la favorita de los propagandistas rusos y la extrema derecha estadounidense. Para comprender sus ambiciones, su tía, la Dra. Caroline Sinavaiana Gabbard, le dice a The Independent en una entrevista que es necesario observar su crianza en un misterioso culto llamado Science of Identity Foundation (SIF), cuyos miembros muestran lealtad absoluta a un gurú en reclusión, Chris Butler. (texto traducido)