Villarejo no se ha mordido la lengua y ha declarado que "Aquí en Cataluña si respeta la libertad de expresión. En España después de un año y medio de que el programa "Todo es verdad" de Risto Mejide me fuera detrás para una entrevista, finalmente cuando acepté me dijeron que los anunciantes habían hecho presiones y que no podía emitirse el programa, y Mejide cerró su programa". El excomisario también reveló que el CNI le dio un presupuesto de entre 7 y 8 millones de euros, para pagar a tertulianos y evitar la mayoría absoluta de Artur Mas.