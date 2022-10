Publicado hace 1 hora por Susmuertos a lavozdegalicia.es

Patricia había adoptado el gato y en un viaje en transportín para enseñárselo a una amiga, el gato se escapó corriendo encontrándose con una mujer con síndrome de Diógenes, que lo agarró y se lo llevó. Patricia observó cómo la mujer se apropiaba del gato, pero no fue capaz de que se lo devolviera y la perdió de vista. «Me dijo que no me lo daba porque se había encariñado con él»