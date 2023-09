El viejo PSOE andaluz, a Felipe y Guerra: "Nunca le perdonaron a Pedro que le ganase las primarias"

Publicado hace 1 hora por tiopio a diariodesevilla.es

Luis Yáñez, militante socialista desde hace 60 años y componente del núcleo que refundó el PSOE de la Transición, sostiene que la oposición del ex presidente del Gobierno a la amnistía no es sincera. Yáñez dice: "No, no me creo que su oposición a Sánchez sea por la famosa amnistía a los autores del desgraciado procès. Entre otras razones porque aún no sabemos cuál es el contenido ni los extremos de un hipotético acuerdo al respecto con los separatistas. La posición de ambos ex líderes, los conozco bien, insisto, nace de su amor propio herido…