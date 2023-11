Publicado hace 1 hora por lomejor a queunperiodico.blogspot.com

El ex secretario general del Partido Popular en Cataluña, Alejo Vidal Quadras, víctima de un atentado en Madrid, condenó los ataques a los derechos humanos del régimen iraní. Lo hizo repetidas veces y en el propio Parlamento Europeo como presidente del Comité Internacional En Busca de Justicia (International Committee In Search of Justice, por sus siglas en inglés).