"Él lleva burlando la ley tanto tiempo. Se cree por encima de la ley. Era un juez débil con los fuertes y fuerte con los débiles. No daba ni un día más ni para un desahucio, ni para nada. La ley no está hecha para él. Él la hace cumplir y no la cumple", ha explicado Rosell en la entrevista. La magistrada entiende que el próximo lunes se cursará una orden de búsqueda y captura contra Alba para que ingrese en prisión: "En su día tardaron meses en notificarle porque no abría la puerta a la policía. Da mucha vergüenza que un juez pueda comportarse