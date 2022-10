Victoria Federica 'hunde' la firma que la contrató como imagen en solo tres días: nadie quiere a "esta niñata"

Publicado hace 48 minutos por calaña a informalia.eleconomista.es

El fichaje de Victoria Federica como flamante embajadora de Hoss Intropía no ha empezado con buen pie. Y es que a las exigencias de la hija de la infanta Elena (que no quiere atender a medios de comunicación en los eventos de la marca) se une el rechazo de muchos de sus compradores, que no consideran que los valores de la nieta de los eméritos sean los mejores para representar a la firma.