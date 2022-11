"¿Víctimas de primera y víctimas de segunda? Ya basta", la Asociación de Padres de familia Separados reclama más medios contra el infanticidio

Publicado hace 1 hora por MyTeamRock a migijon.com

Lamentan la «diferencia de trato» en este tipo de sucesos dependiendo del sexo de la personas supuestamente agresora. «¿Somos o no somos todos iguales? ¿Víctimas de primera y víctimas de segunda? Ya basta» «De lo que se debería de tratar es de sumar esfuerzos para acabar con tanta violencia y discriminación y no de restar por conveniencias o ideologías, lo haga quien lo haga. Las víctimas no pueden ser diferentes. Una sola, sea la que sea debe ser tenida en cuenta y nunca utilizar unas, y otras dejarlas de lado para hacer campañas...